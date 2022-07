Joya, le offerte latitano e Mou fiuta il colpaccio

Corriere della Sport (J.Aliprandi) – Dybala è tornato a Torino e aspetta una telefonata. Un club pronto ad ingaggiarlo. Per il momento tutto tace. La Juventus lo ha scaricato, il Milan non lo cerca, mentre Roma e Napoli fin qui ci stanno solamente pensando. Non ci sono offerte e questo sta portando l’argentino ad abbassare le sue richieste. Mourinho è in pressing su Pinto per portarlo in Portogallo.

L’occasione è troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. Inoltre Dybala non avrebbe nulla in contrario a trattare con la Roma un salario più basso di quello che percepiva alla Juventus. Adesso starà alla dirigenza giallorossa spazzare via da Mourinho quella frustrazione confessata qualche giorno fa.