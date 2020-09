Jovic, Smalling e Dalot: gli intrecci Roma-United

Corriere della Sera (L. Valdiserri) – Roma e Manchester United, rottura o collaborazione per il calciomercato? Sul fronte Smalling la distanza resta grande: i giallorossi offrono ancora 5 milioni in meno di quelli richiesti dagli inglesi anche se Fonseca spera nella fumata bianca dell’ultimo momento. Concorrenti per Jovic, che in questa stagione non ha brillato al Real Madrid. Più collaborative per Dalot: il terzino destro in forza a Manchester piace alla Roma che ha chiesto informazioni per un trasferimento in prestito. C’è il si dello United, restano da definire tutti i dettagli.