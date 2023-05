José tra tattica e psicologia: tutti convocati per la trasferta

Il Messaggero (G. Lengua) – La Roma è in emergenza e José Mourinho chiama tutti a raccolta. Nessuno escluso. Da Karsdorp a Llorente, fino ad arrivare agli infortunati Smalling, Belotti, Dybala e lo squalificato Matic (tornerà con l’Inter). Nessuno di loro potrà giocare con il Monza e dalla lista manca solo Kumbulla alle prese con la lesione del legamento crociato.

Per il resto, tutti convocati per dare forza alla squadra che questa sera alle 21 scenderà in campo all’U-Power Stadium (Brianteo). Ci sono Joao Costa, attaccante diciottenne della Primavera alla sua prima convocazione in Serie A, Keramitsis, autore del gol vittoria nella finale di Coppa Italia, e Louakima esterno di difesa classe 2003. E poi tutte le seconde linee disponibili.