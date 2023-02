José si appoggia a Dybala e porta il gruppo in ritiro

Corriere dello Sport (R. Maida) – José Mourinho compatta la Roma, anche fisicamente, per incitarla a superare l’ostacolo europeo. Ieri sera, contrariamente alle abitudini delle notti che precedono le partite serali, i giocatori sono rimasti tutti a dormire nel centro sportivo. Cena salutare, Champions League in tv e poi a nanna, per cercare riposo e concentrazione in vista del dentro/fuori contro il Salisburgo.

La scelta di Mourinho risponde anche al desiderio di verificare subito, di prima mattina, le condizioni dei calciatori acciaccati. La frase pronunciata nella conferenza stampa («Vado a dormire senza sapere la formazione, di solito non succede») lascia intendere che i dubbi verranno sciolti soltanto dopo la nottata.

Con Dybala in formazione, El Shaarawy potrebbe tornare esterno a tutta fascia sulla sinistra, dando il cambio a Spinazzola. E Zalewski potrebbe spostarsi a destra, aspettando il miglior Karsdorp. In sostanza è la squadra dell’andata, del primo tempo di Salisburgo. Matic, dopo aver riposato contro il Verona, dovrebbe quindi riprendere la postazione di sentinella al fianco dell’instancabile Cristante.

Naturalmente dovrà andare in tribuna Solbakken, decisivo in campionato: non è stato inserito nella lista Uefa.