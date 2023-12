Il Resto del Carlino (M. Giordano) – La Roma ha oggi 2 punti in meno di quanti non ne avesse due anni fa allo stesso punto del percorso e la sedicesima giornata della scorsa stagione le valse il quarto posto parimerito con la Lazio a 30 punti: questa volta lo scontro diretto sarà con i rossoblù. E sarà con uno Spinazzola in più, che recupera e dovrebbe essere tra i protagonisti a sinistra, rientro che potrebbe consentire a Mourinho di schierare El Shaarawy in attacco con Belotti e arretrare Pellegrini in mediana. L’alternativa è El Shaarawy sulla fascia, con Pellegrini alle spalle di Belotti. Bove, fresco di rinnovo di contratto e obiettivo estivo sfumato del Bologna a centrocampo con Paredes e Cristante. Coperta corta, si fanno i conti con gli infortunati Abraham, Kumbulla, Smalling, Dybala, con le squalifiche di Lukaku e Zalewski e il dubbio Azmoun (caviglia).