José c’è, adesso tocca ai Friedkin

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – José Mourinho garantisce continuità e una programmazione che consente alla Roma di pensare in grande. Lo Special One ha fatto sapere di voler restare sulla panchina giallorossa, onorando il contratto che scade a giugno del 2024. L’allenatore ha dato la sua disponibilità a svolgere la tournée precampionato in Asia, a fronte di forti interessi commerciali, anche se per lavorare avrebbe preferito tornare in Algarve. Gli americani ancora non hanno mandato segnali all’allenatore, che comunque non hanno mai messo in discussione per il futuro. Lo hanno scelto loro e sono ancora convinti di aver fatto bene. José in questi mesi ha spesso inviato messaggi alla proprietà, per sollecitarla a costruire una rosa più competitiva. Nella prossima stagione vuole provare a giocare per vincere. Mourinho garantisce quella continuità che alla Roma era mancata negli ultimi anni.