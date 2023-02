José al club: “Non attenda fino a giugno per parlarmi”

Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Mourinho lancia messaggi chiarissimi alla proprietà giallorossi sul suo futuro: ”Se vogliono parlare con me a giugno, a campionato finito, mi sembra un po’ tardi..Io non mi aspetto nulla, loro invece sanno cosa aspettarsi da me, nessuno a Trigoria lavora più del sottoscritto. Il possibile addio di dicembre? Avevo la possibilità di andare ma ho deciso di no. E la storia è finita lì”. E oggi cercherà di ipotecare la qualificazione agli ottavi di Europa League. Proprio a Salisburgo, dove la prima volta – da assistente con lo Sporting Lisbona – venne esonerato per telefono, dopo il ko. nel ritorno degli ottavi di Coppa Uefa.

Sarà di nuovo a disposizione Karsdorp, dopo oltre tre mesi. “Da dicembre non esiste più un problema con lui. Il suo atteggiamento a Sassuolo non mi è piaciuto, poi c’è stato un mio aggettivo troppo pesante. Abbiamo sempre avuto un rapporto positivo, in tanti hanno parlato senza sapere e non mi riferisco ai giornalisti. Sono contento di riaverlo, Rick è un’opzione in più, il suo ritorno è importante”. Quindi Wijanldum: “Aspettiamolo gara dopo gara, è li che si capisce bene a che punto è. Prima o poi arriverà il suo momento da titolare”.