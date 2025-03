Corriere della Sport (L. Scalia) – Ora o mai più. Lorenzo Pellegrini è davanti a un bivio grande così: riscrivere i contorni di una stagione no oppure restare in un limbo scomodo. Toccherà a lui, da Lecce in poi, prendere in mano la Roma.

Quando i giochi saranno chiusi, si deciderà il suo futuro anche in base al nuovo allenatore. Piace, inoltre, al Napoli di Conte. Pellegrini è carico e riposato. Zero dubbi: si sente pronto per tornare titolare a Lecce. Tra errori, malintesi ed esclusioni ha perso il posto e la Nazionale, toccando il fondo. Da lì, però, si può risalire. I tifosi vogliono una scossa da parte sua e con l’infortunio di Dybala, il capitano giallorosso può coprire una parte del vuoto con la sua esperienza.