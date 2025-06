In attesa di capire quale sarà il prossimo capitolo della sua carriera, Joao Virginia, portiere portoghese di proprietà dell’Everton, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Diretta.it in cui ha affrontato diversi temi: dal suo futuro, alla Roma, fino al ruolo dei Friedkin, ora alla guida anche del club inglese.

Virginia, accostato recentemente anche alla squadra giallorossa, ha così commentato le voci: “La Roma è un grande club, ma lì c’è Svilar che è un ottimo portiere. Al momento non penso troppo a questo tipo di cose”. Parole che riflettono consapevolezza e rispetto per il collega serbo, protagonista in netta crescita con la maglia capitolina.

Il portiere ha poi parlato della nuova proprietà americana dell’Everton, elogiando il lavoro dei Friedkin: “Stanno portando il club nella giusta direzione. Hanno voglia di investire e si vede. C’è entusiasmo e fiducia in quello che stanno costruendo”. Una testimonianza che conferma l’ambizione della proprietà texana, sia sul fronte inglese che in quello romanista. Ecco l’intervista completa:

Ora l’Everton è stato acquistato dalla proprietà nordamericana dei Friedkin, che possiede anche la Roma. Hai avuto contatti con loro? A Roma li criticano per la poca presenza sul territorio.

“Appena hanno comprato il club, sono venuti al centro sportivo e si sono presentati a tutti. Era la prima volta che li vedevamo. Sembravano motivati a cambiare e migliorare il club. Vogliono investire. Sono solo passati solo pochi mesi, ma credo che l’Everton stia andando nella giusta direzione.”

Quindi magari potresti andare a Roma, se Svilar dovesse andare via?

“E chi lo sa… Svilar ha fatto una stagione straordinaria. Lo seguo molto: abbiamo giocato tante volte contro da giovani. Era al Benfica quando io sono partito. La Roma sarebbe una grande opzione, è un gran club. Ma ora lì c’è Svilar, e parliamo di un ottimo portiere.”