Corriere dello Sport (R. Maida) – Qualche minuto a Praga, qualche sgroppata a Brighton: prima con Mourinho, poi con De Rossi. E ora chissà. La crescita di Joao Costa, ala velocissima della Primavera, procede spedita. Dopo le due presenze in Europa League, potrebbe arrivare anche l’esordio in Serie A.

Brasiliano naturalizzato portoghese, classe 2005, Joao Costa compirà 19 anni il 28 marzo. A Trigoria è sbarcato nel settembre 2021, scovato nelle giovanili del Corinthians, ed è stato subito aggregato alla squadra Under 17. Poi la scalata fino alla prima squadra, con il necessario passaggio nella Primavera: con i ragazzi di Guidi in questa stagione ha raccolto 21 presenze tra campionato e coppa segnando 5 gol. Ieri però non è andato neanche in panchina nella partita pareggiata contro l’Inter allo stadio Tre Fontane. Visti i problemi in attacco, De Rossi ha preferito farlo allenare con la prima squadra e stasera lo porterà in panchina.