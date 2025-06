L‘Al Nassr ha deciso di non puntare più su Jhon Duran ed è disposto a cederlo anche in prestito con diritto di riscatto. Secondo quanto riportato da TMW, alcuni atteggiamenti recenti dell’attaccante colombiano non sarebbero stati graditi dalla dirigenza saudita, che ha così scelto di metterlo sul mercato. Arrivato lo scorso gennaio dall’Aston Villa per circa 80 milioni di euro, Duran ha messo a segno otto gol in tredici presenze in campionato, più quattro reti nella Champions League asiatica. Sul giocatore ci sono Napoli e Fenerbahce, ma anche Roma e Milan avrebbero avviato i primi contatti. Resta però l’ostacolo dell’ingaggio: Duran guadagna attualmente 10 milioni di euro netti a stagione, e sarà probabilmente necessaria una partecipazione di Al Nassr al pagamento dello stipendio, come sottolinea il portale specializzato.