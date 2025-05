Sale la tensione nella Capitale per l’atteso arrivo di Dan Friedkin. Il jet del presidente della Roma, che nei giorni scorsi aveva fatto tappa a Zurigo, è ripartito in direzione Italia, e sembrerebbe diretto a Malpensa. Il numero uno giallorosso è atteso a Roma nei prossimi giorni per affrontare alcuni temi fondamentali per il futuro del club, a partire dalla scelta del nuovo allenatore.

Tra i candidati spicca Massimiliano Allegri, già presente in città da ieri, dove sta seguendo gli Internazionali di tennis. Ma non è l’unico dossier sul tavolo: Friedkin dovrà occuparsi anche del nuovo stadio della Roma. La presentazione ufficiale, inizialmente prevista per il 22 aprile, è slittata a causa della morte di Papa Francesco.

Non è esclusa una sua presenza all’Olimpico per la sfida contro il Milan, in programma la prossima settimana.