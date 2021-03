Juan Jesus non prenderà parte a Fiorentina–Roma, in programma questa sera alle 20:45. Il difensore – convocato da Paulo Fonseca – ha fatto rientro nella capitale. Come riportato da Sky Sport, il centrale brasiliano è tornato a Roma nel pomeriggio dopo aver appreso di essere stato a contatto un positivo al Covid-19. Nessuna preoccupazione per la squadra. Tutti i tamponi effettuati hanno dato esito negativo.