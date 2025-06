Jaka Bijol è pronto a diventare un nuovo giocatore del Leeds United. Come riportato da Fabrizio Romano, il club inglese ha trovato l’accordo con l’Udinese per il trasferimento del difensore centrale sloveno. L’operazione si chiude sulla base di 22 milioni di euro, bonus inclusi. Anche l’intesa con il giocatore è stata raggiunta: i termini personali sono stati definiti e Bijol è atteso a breve in Inghilterra per sostenere le visite mediche, preludio alla firma sul contratto che lo legherà al Leeds.

Con il trasferimento ormai imminente, sfuma definitivamente la possibilità di vedere Bijol alla Roma. Il suo nome era stato accostato ai giallorossi nelle scorse settimane, come uno dei profili valutati per rinforzare il reparto difensivo.