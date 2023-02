Jaissle: “La Roma ha giocato meglio, ha meritato di vincere. Non siamo riusciti a tirare in porta”

Il tecnico del Salisburgo, Matthias Jaissle, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la sconfitta (2-0) contro la Roma.

JAISSLE IN CONFERENZA STAMPA

Sulla partita.

“È stata una sconfitta pesante, la Roma ha giocato meglio e meritato di vincere”.

Quali sono le somiglianze che ha visto tra il Milan e la Roma?

“Non si possono fare paragoni. Ogni partita è a sé. La Roma ha giocato meglio ed è stato difficile creare occasioni perché si sono chiusi bene facendo tanta densità”.

Riconosce degli errori in questa eliminazione?

“Sono giovane e faccio l’allenatore da poco temPo. Queste situazioni possono accadere”.

Come si riparte dopo questa sconfitta?

“Difficile riprendersi dopo una partita del genere. Continuiamo a pensare al campionato dove abbiamo obiettivi molto alti”

La Roma ha giocato meglio. Se lo aspettava?

“Lo avevamo tenuto in conto. Non siamo riusciti a tirare molto in porta. Ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti”.