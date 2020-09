Izzo e Milik subito: il mercato di Friedkin prende già il volo

Leggo (F.Balzani) – Izzo o Smalling per la difesa, Milik per sostituire Dzeko sempre più in odore di Juventus. Il mercato di Friedkin prova a decollare. In attesa di sciogliere il nodo portiere si complica Smalling per il quale lo United non intende fare sconti. Al posto dell’inglese potrebbe arrivare Izzo. La trattativa è alle battute finali: si lavora a un prestito con facile obbligo di riscatto sui 22 milioni. Cairo ne vuole 25. Intanto Milik ha detto sì a un quinquennale da 5 milioni e attende l’intesa tra Napoli e Roma. L’offerta sarà sui 22 milioni, bonus compresi, la richiesta si è abbassata a 25. Le sensazioni sono positive e spingono Dzeko alla Juventus.