Italo Foschi, 138 anni fa nasceva il fondatore e primo Presidente della Roma

Pagine Romaniste (A. Ferrantino) – Era il 7 marzo 1884 quando a Corropoli, provincia di Teramo, venne alla luce Italo Foschi. Dicono fosse una giornata particolarmente calda. Il sole e l’assenza di nuvole. Un’aria particolarmente primaverile accolse tra le sue braccia quel bambino che qualche anno più tardi avrebbe fatto la storia.

Giovanissimo, Italo Foschi si trasferisce a Roma insieme alla famiglia per favorire gli studi del fratello Vittorugo. Nella capitale frequenta il liceo classico E.Q.Visconti e poi si iscrive alla facoltà di giurisprudenza presso la Sapienza. Con il massimo dei voti si laurea a soli 22 anni nel 1906 e intraprende un percorso di assistentato universitario interrotto in seguito all’esito positivo di un concorso per l’ingresso alla Corte dei Conti di Roma.

Simultaneamente il giovane Italo si inserisce in politica dove avvia una brillante carriera che lo porta alla nomina di segretario della sezione romana dell’Associazione Nazionalistica nel 1917. Dieci anni più tardi però abbandona la politica per ricoprire cariche legate al movimento sportivo. Diventa presidente della Fortitudo – Pro Roma e avvia così un lungo iter che porterà alla nascita dell’AS Roma, fondata nel suo studio privato il 7 giugno 1927. Il 29 marzo del 1928 lascia la presidenza della Roma a Renato Sacerdoti e si trasferisce a La Spezia dove assume l’incarico di Federale fino al giugno del 1929.

Il 20 marzo del 1949 la Roma perse a Genova sul campo della Sampdoria, lo stadio Torino, per 2-0. Amava così tanto la sua creatura che quando gli altoparlanti ne annunciarono la sconfitta, ebbe un malore e si accasciò sul seggiolino da dove aveva assistito alla partita. Fu questo l’ultimo giorno di Italo Foschi, il fondatore e primo Presidente della Roma.