Oggi il Bologna, per mezzo di Claudio Fenucci, Giovanni Sartori e Marco Di Vaio incontreranno a Casteldebole, Francesco Caliandro procuratore di Vincenzo Italiano, per porre le basi di un possibile prolungamento del contratto del tecnico. La società rossoblù non avrebbe alcuna fretta a confermare la permanenza di Italiano sulla panchina del Bologna, poiché tra le parti c’è un contratto fino al giugno del 2026.

Tuttavia, le insistenti voci, che lo vedrebbero su altre panchine avrebbero messo in allerta la società che starebbe cercando il prima possibile la firma del tecnico così da poter continuare la stagione con più serenità. Il tecnico in passato era stato cercato dalla Roma.

Lo riporta il Corriere dello Sport.