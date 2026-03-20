Italiano: “Prestazione straordinaria, vincere contro la Roma in uno stadio del genere sa di impresa”

Durante il post partita di Roma-Bologna, Vincenzo Italiano ha lasciato delle dichiarazioni su Sky Sport.

LE PAROLE DI ITALIANO

Cosa ti è piaciuto di più in questa gara?

“Il risultato finale, abbiamo fatto un’impresa in uno stadio incredibile e contro una squadra forte. Abbiamo ribaltato i pronostici iniziali, è stata una partita bellissima. Ora andiamo avanti, siamo davvero contenti. Venire qui e fare questa partita non era semplice, è stata una partita da scalare. Prestazione straordinaria, vincere contro la Roma in uno stadio del genere sa di impresa”.

Come è stata la prestazione di Rowe?

“Nei primi 20 minuti non siamo riusciti a tenere la Roma dentro la metà campo. Poi abbiamo segnato e da lì è cambiato il modo di stare in campo di Rowe e Bernardeschi. Da quel momento abbiamo fatto ciò che avevamo preparato. Poi ci sta subire gol e soffrire”.

Quale è il tuo vero segreto nell’affrontare le coppe?

“Cercare di onorare al meglio qualsiasi competizione e arrivarci con grande spirito e la preparazione adeguata. Non è un percorso lunghissimo, quindi nelle gare a eliminazione diretta cerchi di mettere in difficoltà anche le squadre a te superiori come la Roma. Abbiamo superato un girone tosto, vinto un playoff difficile e oggi battuto una squadra superiore a noi. Sono contento per i ragazzi”.

Ci vediamo ad aprile a Birmingham:

“Sarà una partita da preparare bene. L’Aston Villa ha grande valore, siamo sfavoriti e dobbiamo cercare di fare gli straordinari”.