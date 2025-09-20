Il Bologna porta a casa tre punti preziosi al termine di una sfida combattuta contro il Genoa, decisa soltanto nei minuti finali. Un rigore concesso al 95’, per un “extra-movimento” di Vieira che ha poi rimediato anche il cartellino rosso, ha cambiato il destino della gara.

Intervenuto ai microfoni di DAZN, l’allenatore rossoblù Vincenzo Italiano ha commentato l’episodio ricordando una situazione simile vissuta lo scorso anno: “Ho incontrato i calciatori del Genoa, ho detto a loro che purtroppo capitano questi episodi. A noi successe uguale con la Roma, palla sbucata sul braccio di Lucumí e rigore contro allo stesso identico minuto”.

Il tecnico ha poi sottolineato come ormai certi interventi vengano giudicati punibili: “L’anno scorso l’abbiamo subito, oggi ci è andata a favore”.

Infine, Italiano ha voluto rimarcare la prestazione della sua squadra e degli avversari: “È stata una partita bella e intensa, merito al Genoa per la gara fatta, ma anche ai miei ragazzi che hanno saputo reagire e portare a casa una vittoria importante già alla quarta giornata”.