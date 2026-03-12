Dopo il pareggio della Roma contro il Bologna, Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

LE PAROLE DI ITALIANO

Sulla partita e l’errore di Joao Mario sul gol della Roma.

“Non so se essere rammaricato per il risultato, perché abbiamo avuto qualche palla in più o soddisfatto per la reazione dei ragazzi dopo la sconfitta. A parte per l’errore di Joao che doveva rispedirla abbiamo fatto una grande partita contro una squadra Gasperini”.

Hai chiesto qualche volta a Castro di portare lontano Ndicka per far giocare gli esterni?

“Su questo consentitemi di dire che l’arbitro è stato un po’ troppo permissivo su Ndicka che ha fatto diversi falli su Castro, non permettendogli di giocare molti palloni. Ma la sua linea arbitrale è stata questa per 90 min. Se avessimo visto sarebbe stato meglio ma andremo a Roma per giocarcela. Ho visto tante cose del vecchio Bologna”.

Sulla partita di ritorno all’Olimpico.

“Sappiamo l’ambiente che troveremo, sarà dura per tutti. Primo ho detto in conferenza che dò l’1% a loro e il 99% allo stadio che sa come supportare i loro beniamini. Dobbiamo andare lì per battagliare e dovremo mettere più qualità di oggi”.

Questa sera come hai detto tu si è visto il vecchio Bologna ma nel nuovo Bologna.

“Il vecchio Bologna per l’intensità e l’attenzione nel muovere la palla. Soprattutto in casa per quello che sta accadendo che non riusciamo a vincere. Arriva anche grazie agli esterni che saltano l’uomo e aiutano la squadra”.

Da questa partita uscite con delle convinzioni.

“Ci sono tanti aspetti da valutare. Mi riferisco al fatto di non essere sempre stati quelli di stasera. Giocare domenica e giovedì non è facile. I giocatori però quando andiamo a preparare le partite sono sempre molto attenti. A Joao ho solo detto di rimandare indietro quella palla, mi dispiace ma sta giocando molto bene”.