A Milano si è giocata Italia-Ucraina valida per il girone di qualificazione a Euro24. La squadra di Spalletti è uscita vittoriosa per 2 a 1 nella sfida decisiva del percorso che porta in Germania, sede della prossima edizione del torneo continentale. Infatti senza questa vittoria gli europei sarebbero stati quasi impossibile da raggiungere. Tra i romanisti ha giocato per gli ultimi 6 minuti e più recupero Brayan Cristante entro per dare maggior copertura alla difesa. I gol sono stati fatti tutti nella prima frazione con la doppietta di Frattesi e il gol di Yarmolenko per gli ucraini.