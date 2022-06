Dopo una magnifica prestazione nel match contro l’Ungheria non ci sono buone notizie per Lorenzo Pellegrini. Il giocatore è stato sostituito al 66′ da Roberto Mancini per un problema fisico. Il capitano giallorosso, una volta seduto in panchina, ha applicato la borsa del ghiaccio sopra il ginocchio sinistro, lo stesso che ha creato dei problemi nel corso della stagione.