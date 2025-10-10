Nuova chance dal primo minuto per Niccolò Pisilli. Il centrocampista della Roma è stato confermato dal commissario tecnico Silvio Baldini per guidare la mediana dell’Italia Under 21 nella sfida contro la Svezia, valida per le qualificazioni al prossimo Europeo di categoria.
Il match, in programma alle 18:15, rappresenta un passaggio cruciale per gli Azzurrini, reduci da due successi consecutivi che li mantengono al secondo posto del Gruppo E, a pari punti con la Polonia ma dietro per differenza reti.
La Svezia, invece, si trova al quarto posto con tre punti e cerca una vittoria per rilanciare le proprie ambizioni.
Il centrocampista giallorosso è anche riuscito a trovare la via della rete con un ottimo tiro dal limite dell’area.
🚨 Niccolò Pisilli 12′
U21 Euro Qualification | 🏆 Italy U21 1-0 Sweden U21pic.twitter.com/JPgUeJIREP
— Goals Xtra (@GoalsXtra) October 10, 2025