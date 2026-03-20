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Italia Under 21, le scelte di Baldini: presente anche Venturino

Redazione
Pubblicato 9 ore fa il 20/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Italia Under 21, le scelte di Baldini: presente anche Venturino

Il commissario tecnico Silvio Baldini ha ufficializzato la lista dei convocati dell’Italia Under 21 per gli impegni di marzo. Tra i nomi selezionati compare anche Lorenzo Venturino, esterno della Roma.

Non è soltanto la Nazionale maggiore a essere impegnata nel percorso verso il prossimo Mondiale: anche gli Azzurrini si preparano a sfide rilevanti in vista degli Europei di categoria. Nel calendario di marzo sono previste due gare: la prima contro la Macedonia del Nord, in programma giovedì 26 alle 18:15, e la seconda contro la Svezia, fissata per il 31 marzo alle 18:30.

Ecco l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Daffara, Motta, Palmisani
Difensori: Ahanor, Bartesaghi, Calvani, Chiarodia, Comuzzo, Favasuli, Guarino, Mannini, Moruzzi
Centrocampisti: Berti, Dagasso, Faticanti, Lipani, Ndour, Venturino
Attaccanti: Cacciamani, Cherubini, Ekhator, Fini, Koleosho, Raimondo

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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