Italia Under 21, le scelte di Baldini: presente anche Venturino

Il commissario tecnico Silvio Baldini ha ufficializzato la lista dei convocati dell’Italia Under 21 per gli impegni di marzo. Tra i nomi selezionati compare anche Lorenzo Venturino, esterno della Roma.

Non è soltanto la Nazionale maggiore a essere impegnata nel percorso verso il prossimo Mondiale: anche gli Azzurrini si preparano a sfide rilevanti in vista degli Europei di categoria. Nel calendario di marzo sono previste due gare: la prima contro la Macedonia del Nord, in programma giovedì 26 alle 18:15, e la seconda contro la Svezia, fissata per il 31 marzo alle 18:30.

Ecco l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Daffara, Motta, Palmisani

Difensori: Ahanor, Bartesaghi, Calvani, Chiarodia, Comuzzo, Favasuli, Guarino, Mannini, Moruzzi

Centrocampisti: Berti, Dagasso, Faticanti, Lipani, Ndour, Venturino

Attaccanti: Cacciamani, Cherubini, Ekhator, Fini, Koleosho, Raimondo