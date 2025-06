Niccolò Pisilli e Tommaso Baldanzi sono stati selezionati per rappresentare la Nazionale Under 21 agli Europei in programma in Slovacchia dall’11 al 28 giugno. I due talenti giallorossi daranno il massimo per spingere l’Italia il più avanti possibile nella competizione. In vista del torneo, la squadra guidata dal commissario tecnico Nunziata inizierà la fase di preparazione con un’amichevole contro l’Under 20, in calendario domani alle 17:30 a Tirrenia.