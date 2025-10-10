Serata speciale per Niccolò Pisilli, protagonista assoluto del 4-0 con cui l’Italia Under 21 ha travolto la Svezia nelle qualificazioni agli Europei di categoria. Il giovane centrocampista della Roma, autore di una splendida doppietta nel primo tempo, ha dimostrato tutto il suo valore e la voglia di ritagliarsi un ruolo da protagonista anche in giallorosso. Ecco le sue parole nel post partita:

Che voto ti dai?

“Do un grande voto alla squadra. Oggi abbiamo giocato una grande partita di squadra e i gol sono merito dei miei compagni. La mia seconda rete è frutto di un’azione bellissima”.

Barzagli ha detto che la tua seconda rete è stata davvero un bel gol.

“Sì, l’azione è stata veramente bella. Abbiamo giocato con coraggio partendo da dietro e ribaltando l’azione. E’ stato un bel gol di squadra”.

In Under 21 ti stai prendendo lo spazio che ti sta mancando a Roma.

“Io penso sempre a lavorare e a migliorare. Quando vengo messo in campo cerco di dare il 100% sia con la Nazionale sia con la Roma. Io do sempre il massimo, ma a volte le cose vanno meglio e in altre occasioni peggio”.

Gasperini avrà visto la partita e sarà contento.

“Parlerò con Gasperini quando rientrerò a Trigoria, ma non ho alcun tipo di problema con lui”.