Il cammino dell’Italia U21 contro Montenegro e Polonia. La squadra allenata da Silvio Baldini, protagonista di un percorso fatto di vittorie, cercherà di chiudere nel migliore dei modi la fase eliminatoria. Niccolò Pisilli, centrocampista della Roma, elemento chiave della squadra azzurra e autore di prestazioni convincenti, è stato riconvocato dal commissario tecnico. La presenza del giovane giallorosso conferma la continuità del lavoro svolto nella Roma, che continua a mettere a disposizione talenti che riescono ad affermarsi anche a livello internazionale. Di seguito, l’elenco dei convocati

Portieri – Diego Mascardi (Spezia), Edoardo Motta (Reggiana), Lorenzo Palmisani (Frosinone).

Difensori – Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Niccolò Fortini (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli), Riyad Idrissi (Cagliari), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Brando Moruzzi (Empoli), Marco Palestra (Cagliari).

Centrocampisti – Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Pescara), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma).

Attaccanti – Francesco Camarda (Lecce), Alphadjo Cisse (Catanzaro), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Genoa), Luca Koleosho (Espanyol), Dominic Vavassori (Atalanta).