Resta in Azzurro Tommaso Baldanzi. Dal sito ufficiale della Figc arrivano buone notizie per Daniele De Rossi. Il ct Nunziata, non rinuncia al fantasista giallorosso in vista della sfida con la Norvegia. Dopo la botta ricevuta nel primo impegno contro San Marino, è cresciuta l’apprensione per le condizioni del classe 2003, ma si è scongiurato il rischio infortuni.