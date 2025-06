Sono ore di attesa in casa Roma per conoscere con certezza le condizioni di Tommaso Baldanzi. Il trequartista giallorosso è uscito poco dopo l’ora di gioco ieri sera nella sfida contro la Slovacchia, vinta dagli azzurrini per 1-0 grazie al gol in avvio di Casadei. Baldanzi è uscito dal campo sulle proprie gambe, seppur zoppicante e dolorante, dopo un duro contrasto con Rigo. In panchina è stato inquadrato dalle telecamere mentre applicava del ghiaccio sul ginocchio destro. Come riporta Filippo Biafora de Il Tempo, Baldanzi si sottoporrà agli esami strumentali del caso per verificare l’entità del problema.