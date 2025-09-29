Che momento d’oro per lo sport italiano! Freschi dei trionfi delle nazionali di pallavolo, gli azzurrini dell’U20 hanno aperto il Mondiale in Cile con un secco 1-0 all’Australia. A spianare la strada ci ha pensato Mattia Mannini, talento della Roma in prestito alla Juve Stabia, che al 10’ ha trasformato un rigore glaciale. Spettacolo anche da Cristian Cama, eletto MVP del match! La Roma ha festeggiato i suoi gioielli sui social. Prossima sfida? Mercoledì 1 ottobre contro Cuba, prima del big match con l’Argentina.

