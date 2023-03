Per le gare contro Germania, Slovenia e Belgio, che l’Italia U19 affronterà per la fase di qualificazione all’Europeo Under 19, mister Bollini ha attinto molto dal settore giovanile della Roma. Tra i 20 nomi, infatti, ci sono Filippo Missori, Niccolò Pisilli e Giacomo Faticanti. La Roma è l’unica che vanta tre ragazzi in Azzurro. Poi Juventus e Sassuolo con 2. Compare nei convocati anche l’ex giallorosso Davide Mastrantonio, passato in estate alla Triestina.