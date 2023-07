Alle ore 21.00 l’Italia U19 scende in campo per la sfida contro il Portogallo per la finale dell’Europeo. Dei due giallorossi solo Faticanti partirà dal primo minuto, mentre Pisilli sarà in panchina. Questi gli 11 scelti da mister Alberto Bollini:

Italia: Mastrantonio; Missori, A. Dellavalle, L. Dellavalle, Regonesi; Hasa, Faticanti, Ndour; Kayode, Esposito, Vignato.

A disposizione: Palmisani, Chiarodia, D’Andrea, Bozzolan, Lipani, Amatucci, Turco, Pisilli, Oleosho.

CT. Alberto Bollini