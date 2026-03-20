Italia, tre romanisti convocati da Gattuso per i playoff: Mancini, Cristante e Pisilli in azzurro – FOTO

Le convocazioni della Nazionale rappresentano sempre un banco di prova importante, oltre che un riconoscimento per il lavoro svolto in stagione.
Secondo quanto comunicato dalla FIGC, il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per i prossimi playoff. Tra questi figurano tre giocatori della Roma: Gianluca Mancini, Bryan Cristante e Niccolò Pisilli. Una presenza importante che conferma il peso del club capitolino nel gruppo azzurro.
L’Italia sarà impegnata il 26 marzo nella semifinale dei playoff contro l’Irlanda del Nord. In caso di vittoria, gli Azzurri torneranno in campo il 31 marzo per la finale, con l’obiettivo di centrare la qualificazione.
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