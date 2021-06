Italia-Repubblica Ceca, Spinazzola in campo per 63′. Entra Cristante al posto di Jorginho

Il c.t. Roberto Mancini ha reso nota la lista dei calciatori che partiranno titolari nell’amichevole contro la Repubblica Ceca, in programma allo stadio Dall’Ara di Bologna, l’ultima prima dell’inizio degli Europei. In campo dal primo minuto il giallorosso Leonardo Spinazzola, per lui 63′ in campo. Quando il terzino lascia il posto all’ex romanista Emerson, entra in campo anche Cristante, al posto di Jorginho. Gli Azzurri vincono 4-0, grazie alle reti di Immobile, Barella, Insigne e Berardi.