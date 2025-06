Claudio Ranieri non sarà il CT dell’Italia. Un matrimonio che sembrava in dirittura d’arrivo che però non sarà da farsi. Infatti come riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, l’ex tecnico della Roma ha rinunciato all’incarico offertogli da Gravina, e proseguirà quindi nella costruzione della nuova Roma insieme a Gasperini e Ghisolfi come Senior Advisor dei Friedkin.