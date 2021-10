Italia, Pellegrini: “Abbiamo tenuto il campo anche in 10, non vedo l’ora di ritrovarci al Mondiale”

L’Italia viene battuta in casa dalla Spagna nella semifinale di Nations League per 1-2. Lorenzo Pellegrini parte dalla panchina, ma subentra nel secondo tempo al posto di Jorginho e accorcia le distanze segnando il gol degli Azzurri, che però non basta per pareggiare la partita e andare ai supplementari. Il capitano giallorosso ha commentato così la gara ai microfoni di Rai 1 al termine della partita:

“Ci dispiace molto perché si poteva fare bene, queste partite sono decise dagli episodi che non sono stati in nostro favore”.

Sull’espulsione di Bonucci.

È stato un contrasto di gioco Anche oggi nel rammarico della sconfitta abbiamo dimostrato di essere un gruppo e ci abbiamo provato fino alla fine.

La Spagna è avanti rispetto all’Italia?

Sono avanti nel modo di giocare, li differenzia da tanto tempo. Non ho visto una Spagna superiore, abbiamo tenuto bene il campo anche in 10. Il nostro futuro sarà molto bello e pieno di vittorie.

Vi giocherete il Mondiale con la Spagna?

Ci ritroveremo, non vedo l’ora.