La Nazionale Italiana dovrà fare a meno di Alessandro Buongiorno per le prossime contro Norvegia e Moldavia, in programma il 6 e il 9 giugno. Il difensore del Napoli ha lasciato il ritiro, costringendo il commissario tecnico Luciano Spalletti a rivedere i suoi piani. Al suo posto, per completare il pacchetto arretrato, è stato convocato Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, alla sua prima chiamata con la Nazionale maggiore.

Una scelta che sorprende solo in parte, visto che è reduce da una stagione positiva. Capitano della Fiorentina, classe 1999, rappresenta un profilo giovane, duttile e in crescita, caratteristiche sempre più centrali nelle idee di Spalletti.

Tuttavia, questa scelta manda fuori giocatori come Gianluca Mancini, protagonista nella seconda parte di stagione della Roma. Il difensore, non scende in campo con l’Italia dagli ottavi di finale di Euro 2024 contro la Svizzera. Da allora, è stato escluso per dieci convocazioni consecutive.