Italia-Montenegro U21, Pisilli: “Bravi a rimettere in piedi questa partita. Baldini ci ha detto di stare tranquilli e di non avere rimpianti”

L’Italia Under 21 parte con il piede giusto nelle qualificazioni all’Europeo: 2-1 al Montenegro e tre punti pesantissimi. Al termine della gara ha parlato Niccolò Pisilli, centrocampista della Roma e protagonista della rimonta azzurra.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Nel secondo tempo siamo entrati molto determinati sapevamo di poter recuperare e siamo stati bravi a rimettere in piedi una partita che sembrava andata”.

Tu sei cresciuto come tutta la squadra…

“Sì, la squadra è cresciuta nel secondo tempo. Siamo partiti un po’ sottotono con il gol preso, ma siamo stati bravi a reagire e penso sia la cosa più importante. Se non ti scomponi e resti unito, le partite le recuperi”.

Pisilli ha poi sottolineato l’importanza delle parole del tecnico Baldini nello spogliatoio: “Ci ha detto di stare tranquilli e di non avere rimpianti”.