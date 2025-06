L’Italia vince la sua prima partita nelle qualificazioni ai mondiali con uno scialbo 2-0 contro la Moldova. Una partita affrontata in un clima surreale, visto l’esonero di Spalletti annunciato nella giornata di ieri. Nonostante la poca brillantezza sono stati decisivi i gol di Raspadori e Cambiaso, che per lo meno hanno smosso la classifica seppur la Norvegia resti ampiamente in vetta.