Italia, Mancini: “Vogliamo andare al Mondiale. Pellegrini lo valutiamo come mezzala”

Roberto Mancini, ct della Nazionale, è intervenuto in conferenza stampa da Coverciano a pochi giorni dalle gare dei playoff per i Mondiali che vedrà l’Italia affrontare la Macedonia del Nord. Queste le parole del tecnico:

“La nostra squadra ha ottenuto risultati perché è partita dalla base del gioco, deve restare quella perché credo paghi sempre. Dobbiamo riprendere a giocare come abbiamo sempre fatto, quanto ottenuto non è arrivato per caso. Partiamo da una base solida, avremmo fatto a meno di queste partite ma i ragazzi stanno bene e questo è importante. In attacco abbiamo giocatori di diverse caratteristiche per queste due partite. Il nostro obiettivo è vincere il Mondiale, per farlo dobbiamo iniziare vincendo queste due partite. Vogliamo andare al Mondiale per vincerlo. Sono fiducioso, so di avere giocatori bravi e professionisti che hanno costruito dal nulla una vittoria all’Europeo in cui nessuno credeva. La fiducia deve ripartire proprio da questo, da ciò che abbiamo fatto. La squadra è solida e ha qualità”.

Un intervento anche sulla posizione di Lorenzo Pellegrini:

Come sta Insigne? Pellegrini può essere una sua alternativa? Magari non è in condizione come all’Europeo, ma qui si può tirar fuori qualcosa di diverso. Pellegrini lo valutiamo più come mezzala.