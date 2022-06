Roberto Mancini, ct dell’Italia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Inghilterra ed ha parlato anche di Cristante. Queste le sue parole:

Vuoi trovare giocatori freschi ma al contempo avere dei punti fermi?

Potessimo riuscire a non stravolgere tutto sarebbe meglio. Ma faccio un esempio: Cristante ha giocato due gare in quattro giorni e ce n’è un’altra tra tre giorni. Lì non abbiamo troppe scelte, abbiamo lui, Esposito e forse Locatelli.