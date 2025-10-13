Italia-Israele, parla Mancini con Gattuso: appuntamento alle 15:15 in conferenza stampa

Vigilia di Italia–Israele, una sfida cruciale per il cammino azzurro nel girone I delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Domani sera, alle 20.45, la squadra di Rino Gattuso tornerà in campo per confermare il successo ottenuto contro l’Estonia.

Oggi, come da tradizione, spazio alla conferenza stampa della vigilia: al fianco del commissario tecnico siederà Gianluca Mancini, difensore della Roma. Il centrale non ha giocato nella vittoria per 3-1 con l’Estonia, ma le sue chance di partire titolare crescono dopo la squalifica di Alessandro Bastoni, costretto a saltare il match.

L’incontro con i giornalisti è fissato per le 15.15 e sarà trasmesso in diretta sui canali social ufficiali della FIGC. Un appuntamento da non perdere per conoscere le ultime indicazioni del ct e le sensazioni del difensore giallorosso alla vigilia di una sfida che può pesare sul destino mondiale dell’Italia.