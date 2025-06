La debacle dell’Italia contro la Norvegia, preceduta da una settimana di forti tensioni, ha messo in forte discussione la posizione di Luciano Spalletti. Tutte le decisioni però sono state rimandate al 10 giugno dopo la partita contro la Moldavia. È in programma un incontro tra l’ex allenatore del Napoli e il presidente della FIGC, Gravina, in cui si valuterà come proseguire. In caso di un passo indietro di Spalletti, come riporta Gianluca Di Marzio, i nomi in pole per sostituirlo sono quelli di Pioli, Ranieri e De Rossi. L’ex Milan però dovrebbe essere quello leggermente più avanti nelle preferenze.