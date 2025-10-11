Italia, i convocati di Gattuso per l’Estonia: Mancini e Cristante i rappresentanti giallorossi

C’è ancora un pizzico di Roma nella nuova Italia di Gennaro Gattuso. Il commissario tecnico azzurro ha diramato la lista dei 23 convocati per la sfida contro l’Estonia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, e tra i nomi spiccano quelli di Gianluca Mancini e Bryan Cristante, colonne della squadra di Gasperini e ora punti fermi anche in Nazionale.

Rispetto al gruppo iniziale, il CT ha deciso di operare alcune esclusioni, lasciando fuori quattro elementi: Nicolussi Caviglia, Piccoli, Coppola e Meret. Scelte precise, che confermano l’intenzione di Gattuso di puntare su un blocco solido e in piena forma in vista della trasferta baltica.

La lista completa dei convocati.

Portieri: Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario, Marco Carnesecchi.

Difensori: Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Andrea Cambiaso, Giovanni Di Lorenzo, Federico Dimarco, Matteo Gabbia, Gianluca Mancini, Destiny Udogie, Leonardo Spinazzola.

Centrocampisti: Nicolò Barella, Bryan Cristante, Davide Frattesi, Manuel Locatelli, Sandro Tonali.

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi, Francesco Pio Esposito, Moise Kean, Riccardo Orsolini, Giacomo Raspadori, Mateo Retegui.