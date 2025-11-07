Tornano le Nazionali e torna anche l’Italia. La squadra di Gennaro Gattuso si prepara agli ultimi due impegni del girone di qualificazione al Mondiale, con l’obiettivo di centrare la vetta del gruppo. Gli Azzurri hanno già in tasca il pass per i playoff, ma esiste ancora una piccola possibilità di chiudere al primo posto — servirà però un passo falso della Norvegia.
Il commissario tecnico ha diramato la lista dei 27 convocati, nella quale trovano spazio anche due giocatori della Roma: Gianluca Mancini e Bryan Cristante, conferme ormai fisse del gruppo azzurro.
PORTIERI: Caprile (Cagliari), Carnesecchi (Atalanta), Donnarumma (Manchester City), Vicario (Tottenham).
DIFENSORI: Bastoni (Inter), Bellanova (Atalanta), Buongiorno (Napoli), Calafiori (Arsenal), Cambiaso (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Dimarco (Inter), Gabbia (Milan), Mancini (Roma).
CENTROCAMPISTI: Barella (Inter), Cristante (Roma), Frattesi (Inter), Locatelli (Juventus), Ricci (Milan), Tonali (Newcastle).
ATTACCANTI: Esposito (Inter), Kean (Fiorentina), Orsolini (Bologna), Politano (Napoli), Raspadori (Atletico Madrid), Retegui (Al-Qadsiah), Scamacca (Atalanta), Zaccagni (Lazio).