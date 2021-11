Italia, Gravina sulla naturalizzazione dei giocatori: “Lavoriamo su tre posizioni, siamo a buon punto”

La FIGC sta lavorando per completare la documentazione così da mettere potenzialmente a disposizione del CT Roberto Mancini tre nuovi convocati. L’ha confermato quest’oggi il presidente Gabriele Gravina, al termine del Consiglio Federale. Joao Pedro può essere convocato da Mancini? È stato chiesto a Gravina, che ha risposto così: “Gli uffici del Club Italia si interessano di tutti i calciatori che possono far parte dei convocabili. Stanno lavorando su tre posizioni e sono a buon punto. Noi risolviamo la parte formale, poi spetta al tecnico se chiamarli o meno“. Oltre a Joao Pedro, si lavora per completare la documentazione dei difensori Roger Ibanez e Luiz Felipe.