Partita amichevole al Dall’Ara per l’Italia di Luciano Spalletti, contro gli Azzurrini dell’Under 20. Successo per 3-1 grazie alle reti di Scamacca, Raspadori e El Shaarawy. Sekulov a segno per gli under. Nel primo tempo, El Shaarawy ha giocato proprio contro il gruppo allenato da Spalletti, spagliando un rigore, parato da Provedel.