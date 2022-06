Primo impegno per l’Italia in Nations League dopo la sconfitta contro l’Argentina nella Finalissima. Il percorso degli Azzurri comincia affrontando la Germania e con tantissimi cambi rispetto a qualche giorno fa. Per i romanisti ci sono titolari Cristante e Pellegrini che agirà nei tre d’attacco con la maglia numero 10.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Biraghi; Frattesi, Cristante, Tonali; Politano, Scamacca, Pellegrini.