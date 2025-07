Il risultato non cancella la prestazione. Non deve: l’Inghilterra va in finale grazie a un gol al 119’ e ribalta le ragazze di Soncin che avevano sfiorato l’atto finale degli Europei. Azzurre che erano andate avanti grazie a una rete nella prima frazione di Bonansea. Al 96’, però, ecco il pareggio di Agyemang che manda la partita ai supplementari. Nel finale del secondo extra-time ecco quindi il rigore per le inglesi: l’estremo difensore para ma sulla respinta Kelly è più rapida e realizza il 2-1 che spedisce l’Inghilterra in finale. L’Italia esce a testa altissima, anche se uscire così fa male.